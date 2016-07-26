東京奧運｜政府遞交近10億元體院擴建文件 新大樓設計曝光

香港運動員在今屆東京奧運取得1金2銀3銅的歷史性佳績，特首林鄭月娥早前表示將公布進一步支援體育發展，爭取體育學院(體院)新設施大樓在2024年6月啟用，民政事務局今日向立法會遞交有關體院新設施大樓的文件，當中的設計布局曝光。體院新設施的工地面積佔約6,700平方米，樓高3層，預算費用為約9.86億元，爭取在2024年中落成新設施大樓，以及在 2025年中完成翻修綜合體育館騰空的部分。

體院新設施大樓的主要有9大設施，舉例包括一個面積約為1,400平方米的多用途無柱式訓練場，適合供多種現有和未來可能發展的體育項目使用，例如乒乓球、劍擊、籃球、手球及5人足球；一所面積約為3,330平方米的體能科學訓練中心，內設兩個健身場、一個人工氣候倉和一間運動科學評估實驗室，較現有的面積增加約169%；以及一所面積約為850平方米的運動醫學中心等。

此外，體院新大樓的設施將取代現時在綜合體育館提供的體適能、運動科學和運動醫學相關設施，體院會翻修綜合體育館騰空的部分，改變有關空間的功能用途，將提供約2,935平方米的淨作業樓面面積，包括一個面積約為425平方米的日間休息室，以供非居於運動員宿舍的運動員使用，而該休息室每次可容納約50名運動員，以及一個面積約為1,012平方米的訓練場地，可供殘疾體育項目使用等等。

當局表示，將包括加快推進體院新設施大樓計劃，爭取在今屆立法會於本年10 月底休會前，向工務小組委員會和財委會申請撥款，希望讓工程可盡快開展，又說有關措施普遍獲得體育界及公眾歡迎及支持。

相關新聞：

公布進一步支援體育發展 林鄭：爭取體院新設施大樓2024年6月啟用