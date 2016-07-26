東京奧運｜教聯會長稱黑色「原本無罪」 惟不內部處理涉穆家駿投訴

民建聯成員、教聯會副主席穆家駿早前批評港隊羽毛球「一哥」伍家朗身穿沒有印上區旗的黑色球衣上陣，引發政治風波。教聯會長黃均瑜今早於電台節目稱，有關爭議源於「顏色」革命，雖然黑色在香港「原本無罪」，但在香港的情境(context)下，會令人有「連結」。他指，教聯會就事件接獲不少投訴，經內部初步討論決定，不會對穆家駿作出內部處理。

黃均瑜指，黑色原本沒有問題，但經過2019年「黑暴」，對港人來說黑色無可避免會引起「連結」，又謂自己除穿西裝外，已盡量避免穿黑衫。他又指，不認為穆家駿有批鬥運動員，反指穆被人批鬥。

形容教協行為「過火」

對於教育局終止與教協的工作關係，黃均瑜形容屬「情理之中，意料之內」，認為做法帶有「制裁」意味。他續指，教協以往不時被人詬病政治凌駕專業，認為已近乎淪為政黨，預計教協或涉及勾結外國勢力，導致被認為「過火」，相信政府需要繼續進行深入調查。

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