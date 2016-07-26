東京奧運｜新增項目特別版芭比欠亞裔面孔 被批令亞裔人「隱形」

東京奧運特別版芭比娃娃(Barbie dolls)被批評欠亞裔面孔，種族多元不足。

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玩具製造商Mattel與國際奧委會(IOC)及東奧主辦方合作推出的特別版芭比，以東奧新增的5個項目——空手道、棒球/壘球、滑板、衝浪和運動攀石為造型，有白人、非裔和拉美裔臉孔。但產品於上月預告發售，即引來網民抨擊。

「不會買給女兒」

不少人在Twitter和Instagram表示，這芭比東奧系列沒有亞裔面孔，令人失望。其中美國密歇根州華裔縣政府專員Mai Xiong推文指，她不會買芭比娃娃給兩個女兒，因沒有代表性。

很多人質疑今屆奧運在亞洲城市東京舉行，美國代表隊亦有不少出色的亞裔選手贏得獎牌，為何東奧特別版芭比獨欠亞裔造型。美籍日裔視覺藝術家Drue Kataoka推文批評Mattel標榜芭比是最多元的娃娃系列，卻令亞裔人「隱形」。

主題多元的芭比向來受歡迎，東京奧運開幕前推出日本網球選手大坂直美版芭比，數小時內售罄。