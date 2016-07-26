東京奧運｜新增6人確診涉1名運動員 揭幕禮嘉賓擬限1000人以下

日本東京奧運本月23日揭幕，距目前約一周左右，外界一直關注來自世界各地的選手和人員出席東奧，會否導致新冠肺炎疫情擴大，而東京奧組委會今日就公布與東奧有關的新增確診，指來自海外的一名運動員和一名奧運相關人士，以及4名居於日本國內外判人員的新冠病毒檢測呈陽性。另外，共同社引述參與東奧籌備的官員稱，主辦單位正考慮出席揭幕禮的嘉賓人數，限於1,000人以下，從之前的1萬人大幅削減。

日媒報道，那名新確診海外運動員和奧運相關人士入境不到14天，該運動員未有入住奧運村。奧組委基於個人隱私，無公布確診者所屬國家或地區、年齡、性別等資料。除賽前集訓到日本的運動員外，奧運相關的確診者自本月1日以來累計26人，其中22人在日本國內居住，4人來自海外。

勝出選手自己攞獎牌

至於揭幕禮方面，共同社指可能只讓少數官員出席，包括國際奧委會的代表和外國重要人物，贊助商邀請的賓客則要透過電視看直播。日本王室相信只有日皇德仁出席開幕儀式，他會致辭並宣布東奧正式展開。法國總統馬克龍和美國第一夫人吉爾將會出席揭幕禮。另外，國際奧委會主席巴赫昨稱，為了防疫，得獎運動員將自行拿獎牌掛上頸項，也不會與嘉賓握手或擁抱。

東京今增1308確診

東京今日新增1,308宗確診，連續兩天超過1,000宗，也是自1月21日以來單日最高紀錄；因應疫情，早前東京頒布緊急狀態，東奧主辦單位也決定東京都及鄰近地區所有比賽不設現場觀眾，即僅26項賽事可讓當地民眾入場。