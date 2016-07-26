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東京奧運｜開幕禮疑加入無人機表演　會場曾播《勇者鬥惡龍》音樂
1 小時前
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東京奧運｜開幕禮疑加入無人機表演　會場曾播《勇者鬥惡龍》音樂
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奧運開幕禮明晚在東京國立運動場舉行。(路透社)

東京奧運開幕式明晚（23日）就展開，除了多名開幕式負責人因過去言論而請辭外，實際的表演內容外界仍然所知甚少。日本傳媒《日刊SPORTS》昨日在國立運動場附近採訪期間，聽到會場內播放老牌電子遊戲《勇者鬥惡龍》(Dragon Quest)的音樂，同時會場附近空地亦有無人機升起，與早前《共同社》透露開幕禮會加入動漫及電玩元素，看來不謀而合。

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日本傳媒透露，明晚奧運開幕禮將有無人機表演。(路透社)

據《日刊SPORTS》報道，該報記者昨日於新宿一帶採訪，在主場館附近的空地，見到有發光的無人機升起，並且以立方體隊形上升，其後停在場館上空，之後無人機的色彩不斷變化，並以不規則隊形移動。

另外，該刊記者又透過隙縫見到，會場內放置了LED顯示器，並順序展示各國的旗幟，期間播放著《勇者鬥惡龍》的音樂。記者又指，除《勇者鬥惡龍》之外，亦有其他遊戲樂曲。不過，報道亦引述大會相關人士指，在綵排期間會播放一些偽裝音樂取代。

雜誌爆表演內容被抗議

東京奧組委一直對開幕禮內容三緘其口，雜誌《周刊文春》及旗下網站4月初曾報道有關流出內容而遭奧組委抗議，最後雜誌要收回有關報道。而有關燃點聖火的運動員，奧委組亦沒有公布，但有傳將會由游泳代表池江璃花子負責。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京奧運｜日媒爆開幕禮疑加入無人機表演　會場曾播《勇者鬥惡龍》音樂-276998
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