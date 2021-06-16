東京奧運｜日本擬解除東京等地緊急事態宣言

距離東京奧運開幕一個多月，預計在今年7月23日至8月8日間舉行。日本政府預料今日會公布10個都道府縣的緊急事態宣言安排。

當地傳媒報道，東京都、北海道和大阪等9個地區的緊急事態宣言將如期在星期日結束，改為實施防止蔓延等重點措施，但沖繩則會延長多3星期至下月11日。

日本政府早上將召開專家會議，待首相菅義偉拍板後將召開記者會公布。

日本昨日新增1,710宗新確診個案，較上月高峰約7,000宗回落。菅義偉昨晚與內閣官員磋商，他說感染人數雖然有減少，但速度正在減慢，會繼續推進疫苗接種工作，努力防疫。

東奧擬容許場館50%觀眾觀賽

日本傳媒早前引述消息報道，東京奧運擬接納觀眾入場觀賽，可能會以各場館最大人數的50%，或是不超過1萬人當標準，正與相關機構進行協商。

報道指，開放觀眾進場是有前提，就是東京都等這些有比賽場館的地方政府，在奧運時解除「緊急事態宣言」或「防止蔓延等重點措施」，如果沒有解除的話，就可能會採用無觀眾方式舉辦。