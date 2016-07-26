Am730
Am730
Am730
Am730
News
東京奧運｜日皇：疫下舉行東奧絕不容易
1 小時前
#Hashtags
東京奧運新冠肺炎捷克運動員運動員確診日皇德仁巴赫
東京奧運｜日皇：疫下舉行東奧絕不容易
news-images
日皇德仁(左)今日接見國際奧委會主席巴赫(右)。(路透社)

東京奧運明晚舉行開幕禮，日皇德仁料將發表開幕演說，宣布東奧正式展開。奧運會首次在疫情下舉行，日本國內不少人都擔心，大量外國運動員和相關人員到日本會引致疫情大爆發。德仁今日會見國際奧委會主席巴赫時稱，要兼顧防疫，舉行今屆奧運絕不容易，並感謝所有為東奧努力的人士。巴赫則向德仁保證，會盡最大努力不將病毒帶到日本。

news-images
捷克沙灘排球女將Marketa Slukova(左)昨日確診，她周一與隊友訓練備賽。(路透社)

相關新聞：東京奧運｜選手村再多4人感染　世界排名第一英國射擊選手確診退賽

捷克3名運動員中招

與東奧相關的新冠病毒確診昨新添12宗，累計87宗，新確診包括兩名入住選手村的運動員，別為捷克乒乓球選手Pavel Sirucek以及荷蘭滑板項目代表Candy Jacobs。捷克累計有3名運動員確診，其餘兩人為沙灘排球手Markéta Sluková和Ondřej Perušič，捷克奧委會稱，正調查代表隊乘坐的包機的是否爆疫源頭。荷蘭也有兩名運動員染疫，另一是人跆拳道選手Reshmie Oogink，她說很無奈，已盡力防疫，並經過辛苦努力才能出戰東奧，「我甚至克服了膝傷，但現在卻突然要結束，這是我運動員生涯的結束」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京奧運｜日皇：疫下舉行東奧絕不容易-277056
#Hashtags
東京奧運新冠肺炎捷克運動員運動員確診日皇德仁巴赫
Am730

變種病毒｜4個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)

新冠疫苗｜英研究：打兩劑輝瑞或阿斯利康 對Delta及Alpha防護效用同樣高

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
變種病毒｜4個指明地方被納入強制檢測公告 (附日期時間)
Am730
Am730
新冠疫苗｜英研究：打兩劑輝瑞或阿斯利康 對Delta及Alpha防護效用同樣高
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多