東京奧運｜日皇：疫下舉行東奧絕不容易

東京奧運明晚舉行開幕禮，日皇德仁料將發表開幕演說，宣布東奧正式展開。奧運會首次在疫情下舉行，日本國內不少人都擔心，大量外國運動員和相關人員到日本會引致疫情大爆發。德仁今日會見國際奧委會主席巴赫時稱，要兼顧防疫，舉行今屆奧運絕不容易，並感謝所有為東奧努力的人士。巴赫則向德仁保證，會盡最大努力不將病毒帶到日本。

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捷克3名運動員中招

與東奧相關的新冠病毒確診昨新添12宗，累計87宗，新確診包括兩名入住選手村的運動員，別為捷克乒乓球選手Pavel Sirucek以及荷蘭滑板項目代表Candy Jacobs。捷克累計有3名運動員確診，其餘兩人為沙灘排球手Markéta Sluková和Ondřej Perušič，捷克奧委會稱，正調查代表隊乘坐的包機的是否爆疫源頭。荷蘭也有兩名運動員染疫，另一是人跆拳道選手Reshmie Oogink，她說很無奈，已盡力防疫，並經過辛苦努力才能出戰東奧，「我甚至克服了膝傷，但現在卻突然要結束，這是我運動員生涯的結束」。