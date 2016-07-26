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東京奧運｜曾被孫楊當面侮辱　Ducan Scott為英國奪一金一銀
6 小時前
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東京奧運｜曾被孫楊當面侮辱　Ducan Scott為英國奪一金一銀
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Duncan Scott於接力贏得金牌。（路透社）

東京奧運4X200米自由泳接力，英國的Ducan Scott和隊友一起合作奪金。有趣的是，2019年世錦賽Ducan Scott，正是被奪得金牌的中國泳手孫楊當面侮辱：「你是失敗者，我是贏家！」

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Duncan Scott亦贏得個人賽銀牌。（路透社）

中國預賽被淘汰

今屆東京奧運中國泳手孫楊因被查出服用禁藥被罰停賽4年3個月，無緣參戰下中國泳隊實力大減。今年英國亦於游泳項目表現出色，其中周三更於男子4X200米自由式接力勇奪金牌，反觀中國隊早於預賽便被淘汰。

值得留意的是，英國隊其中一名選手為Ducan Scott。這名24歲泳手於2019年世界游泳錦標賽與孫楊一同爭奪200米自，前者得銅牌，後者便奪得金牌。只是孫楊於頒獎禮結束後，不單止拒絕和Ducan Scott合照，更公開侮辱他：「你是失敗者，我是贏家！」

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孫楊當面侮辱拒絕Duncan Scott：「你是失敗者，我是贏家！」
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孫楊拒絕和Duncan Scott合照。

想不到現在Ducan Scott已經成為金牌選手，而他於周二更以1分44秒26，於個人200米自由式奪得奧運銀牌，認真威水。相反孫楊出戰下屆巴黎奧運亦成問題，他亦被外界笑指其尿液是紫色的，因為服用了禁藥。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京奧運｜曾被孫楊當面侮辱-ducan-scott擊敗中國為英國奪一金一銀-277853
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