東京奧運｜曾鈺成：穆家駿道出部分事實 反斥網民批鬥

羽毛球港隊代表伍家朗上周六(24日)身穿一件黑色戰衣上陣，由於未獲授權而沒有印上香港區旗，遭本身是培僑中學教師的民建聯穆家駿狙擊，無辜捲入「球衣風波」。民建聯創黨主席、培僑中學校監曾鈺成接受傳媒訪問指，穆家駿道出部分事實，社會上亦有人認同，不認為穆挑起政治矛盾、「批鬥」運動員，反指穆家駿遭大量網民攻擊才是被批鬥。

曾鈺成指，穆家駿的言論道出部分事實，港隊運動員身穿沒有區旗標誌的運動服裝出賽，確實可能令部分人不喜歡，而當日球衣模樣亦可能引起一些聯想，形容是無可避免。他又指，過往有不少人以教師身分發表政治言論，認為穆家駿的言論已不算「激」，更不認為他有違反教師專業操守。

不過曾鈺成同意，穆家駿可以從今次事件汲取教訓，始終穆屬於「半個公眾人物」，經常在網絡上發表評論，應該審慎發言，即使是發洩個人情緒，也要考慮造成的社會後果，並謂穆是「叻仔」，一定會汲取經驗教訓。

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