東京奧運｜會否向張家朗送樓？林大輝：按計劃奬勵750萬元「冇走數」

本港劍手張家朗在東京奧運為本港歷史性取得一面男子花劍金牌，引起全城歡呼。與此同時，不少市民關注是其母校林大輝中學的校監、體育學院主席林大輝於2018年為獲得奧運獎牌的學生「包做業主」的豪言，要求林大輝兌現承諾「找數」。被傳媒問到會否向張家朗贈送物業時，林大輝表示，會按體院及校方的奬勵計劃，向張家朗提供750萬元奬金，聲稱「不存在走數」。

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林大輝指，有關奬勵計劃是林大輝中學的學生，倘若在國際賽事，例如奧運會、亞運會及全運會有優異的成績，便會給予奬勵，計劃是與體育學院的奬勵計劃掛勾，而今次奧運金牌體院奬金是500萬元，所以林大輝基金會奬250萬元給張家朗，兩個基金會合共有750萬元，認為不存在「走數」，指一直以來校方都用奬勵計劃，去鼓勵學生在國際比賽有成就，去肯定他們的成就。

3年前承諾「包做業主」

據報道，畢業於林大輝中學的張家朗，3年前獲母校頒發傑出運動員，並獲得3.6萬元的獎金，當年校監林大輝在活動上向得獎者表示，「如果你們獲得奧運獎牌，我承諾包你們做業主！」