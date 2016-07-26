東京奧運｜李慧琼：穆家駿關注球衣很合理 不信伍家朗受影響

因在社交網站「強烈譴責」港隊羽毛球奧運代表伍家朗球衣的民建聯穆家駿，昨日在其YouTube頻道發文，就球衣事件表達歉意，指自己「一時情切」，評論語氣「有點過重」。民建聯主席李慧琼在電台表示，穆家駿提出伍家朗未有穿上印有區旗的球衣出戰奧運的觀點很合情合理，亦是部分「愛國愛港人士」的關注，只是穆家駿在不合適時間以及用不合適的方式表達，因此引起誤會，希望穆家駿汲取教訓。

指伍家朗是有經驗運動員

被問到是否認為球衣風波對伍家朗的表現造成影響，李慧琼稱，伍家朗是有經驗的運動員，經過專業訓練，亦參加過大量世界級賽事，不相信一個專業運動員，會輕易被客觀環境影響，民建聯非常支持香港運動員，所有取得奧運入場券的香港運動員都非常了不起，希望伍家朗及其他未能獲獎的運動員可繼續努力。

民建聯穆家駿日前在fb「強烈譴責」參與東京奧運的港隊羽毛球「一哥」伍家朗穿黑衫黑褲且未有印上區旗，強調「如果不想代表中國香港，請選擇退賽」，但後來他將「黑色衫」三字刪去，惟言論已引起社會熱議。昨日，伍家朗身穿印有區旗的綠白戰衣出戰羽毛球賽事，不敵球衣上沒有印有危地馬拉國旗的科頓，伍家朗賽後就球衣事件表示：「你話心情冇影響就係假嘅」。

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