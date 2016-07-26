東京奧運｜東京奧組委：有運動員違防疫措施開飲酒派對

東京奧運已展開逾一星期，不少選手已完成比賽，未知是否因此對防疫鬆懈。東京奧組委秘書長武藤敏郎今日稱，迄今有6人因違反大會守則，被剝奪奧運參加資格證；另有「數名選手」和外國代表隊人員上周五晚在選手村室外違規開飲酒派對，當局正調查。

有1.1萬名選手參加東京奧運，賽前大會已警告群聚飲酒屬違反防疫規則，他們只可獨自在房內飲酒。武藤表示，飲酒派對結束後，警方曾到場調查，但他並無透露參與飲酒派對人士的身份和國籍。

格魯吉亞運動員擅自出外遊覽

至於被剝奪奧運參加資格證的6人，當中包括兩名格魯吉亞運動員，他們分別是66公斤級柔道銀牌得主馬爾格韋拉什維利，以及73公斤級的銀牌得主沙夫達圖阿什維利。有報道指，他們外出在東京鐵塔附近遊覽，兩人目前已回國。格魯吉亞奧組委的發言人稱，兩人曾短暫外出，離開選手村時無人阻攔他們，回去時遭「警告」。據悉，兩人接到指示，要求他們在前往機場回國之前都必須留在選手村。被剝奪奧運參加資格證的還有4名來自美國和英國的代表團工作人員，他們涉嫌吸食可卡因違反《毒品取締法》。