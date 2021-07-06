東京奧運｜東京將第四度發布緊急事態宣言 奧運或閉門舉行

日本傳媒報道，日本政府基本決定再次向東京都發布新冠疫情緊急事態宣言，如果落實，將會是疫情爆發以來第四次。

日本政府今日開會，將會決定第4度向東京都發出緊急事態宣言，預計由下星期一開始，直至下月22日，意味東京奧運將在緊急事態下展開，有可能要閉門舉行。

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首相菅義偉表示，是否無觀眾入場，將由國際奧委會在內的5方磋商去決定。 東京都目前實施的「防止蔓延等重點措施」，將於星期日結束，當局原本希望延長措施，但東京疫情再度升溫，近兩個月來再度出現單新增超過900病例的情況，決定強化防疫對策。

當局取消東京公路傳聖火活動

東京官員昨日宣布，因憂慮加劇新冠疫情，取消當地奧運聖火公路傳遞活動，涉及約1,300名火炬手。東京都及奧組委改用替代方案，連日在公園及比賽場館等處舉行點火儀式，以此形式傳遞聖火。

日本當局表示，東京以南約1,000公里的偏遠小笠原群島(Ogasawara islands)的傳聖火活動將如期舉行外。7月23日開幕禮前所有聖火傳遞活動將改在網上直播，呼籲民眾在家觀看。