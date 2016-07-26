東京奧運｜東奧今晚7時閉幕累計436確診 國際奧委會：防疫成功

為期約兩星期的東京奧運在新冠肺炎疫情陰霾下完成，閉幕禮於香港時間今晚7時舉行。國際奧委會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)表示，在疫情不明朗因素下，東奧非常成功。東奧今日新增26宗新冠病毒確診，累計436宗，主要是當地居民。東京奧組委認為，把與外界接觸限制在最小範圍的「氣泡方式」獲得了成功。IOC官員讚揚東奧的防疫政策「非常出色」，東奧為其他國家提供重要的經驗，顯示在疫情下如何運作。

東奧確診者中，居於日本的有286人，來自海外的為150人。來自海外的奧運相關入境者截至本月6日超過了4.2萬人，確診率約為0.4%，比例不高。436人中包括在事先集訓地確診的6人。具體為教練等奧運相關人士112人、運動員32人、媒體25人、志願者21人和奧組委職員10人等。

2周逾60萬次以上檢測

IOC奧運會執行主任杜比認為東奧取得成功，「展示了來自世界各地的人們聚在一起，奧運是可以安全舉辦的。(此成功例子)不僅對體育的未來，對市民社會也會成為幫助。」他又稱，2周時間內做了逾60萬次檢測是史無前例的，這有賴在奧運前已獲世界衛生組織(WHO)配合。杜比表示，今屆奧運限制很多，「義工和自衛隊、安檢人員總是面帶笑容十分親切。這也使運動員感到共鳴，成為友好的奧運會」，他對此表示感謝。奧運獨立專家組主席麥克諾斯基稱，東奧顯示比賽得以安全和順利舉行，全賴基本防疫措施及好的病毒檢測系統。