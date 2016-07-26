東京奧運｜東奧累計58人染疫 譚德塞擬訪日議防疫

日本東京奧運將於本周五(23日)開幕，但持續有奧運選手確診新冠肺炎。東京奧組委表示，再多3名奧運相關人員確診，累計58人染疫。據報世衞總幹事譚德塞擬到訪日本，與日本政府討論東京奧運的防疫措施。

譚德塞預計將於22日到24日間與日本首相菅義偉會談，並擬在23日與日本外務大臣茂木敏充會面。若譚德塞順利成行，將是他繼前年6月赴大阪出席20國集團(G20)高峰會以來再次訪日。

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南非足球代表隊全部人正接受隔離

東京奧運村再有運動員確診，患者是26歲捷克沙灘排球運動員佩魯希茨，原定本月26日開始首場比賽，由於需隔離，將無緣今屆奧運。南非足球代表隊有21人曾與確診的3名成員有密切接觸，全部人正接受隔離。本周四將舉行南非對東道主日本的足球賽事，奧組委說，有關密切接觸者必須在比賽開始前約6小時，病毒檢測結果呈陰性才可參賽。

東京都疫情持續嚴峻，周一新增727宗確診，稍為回落，但過去7日平均每日新增確診仍超過1,000宗。