東京奧運｜林大輝指將有新劍擊館爭取下屆奧運前落成

體育學院主席林大輝在港台節目表示，港隊在今屆奧運取得非常好的成績，相信港府對運動精英化方面應該「收貨」，同時參賽運動員及項目都增加，同是精英化發展指標之一。張家朗為本港劍擊項目歷史性奪金，林大輝指，該運動本港也有很多「叻的運動員」，場館不敷應用，透露港府計劃興建新體育大樓，或增加一至兩層作為劍擊館使用。

林大輝表示，港隊取得好成績對整個體育界以至整個香港都很有意義，期望稍後作賽的空手道及單車項目等也有機會衝獎牌。他指出，劍擊過去5至7年成績不斷準步，種子運動員也十分多，例如崔浩然、楊子加等，場館不敷應用，將向政府各部門探討加快進程，冀下屆奧運前落成使用。他補充，政府於今屆奧運做得最好的就是買了轉播權，讓全港市民也可觀賽，各電視台自行決定播放的項目，又有不同評述員，豐富了市民對不同體育項目的認識，有助推廣體育運動才能普及化。

對於涉及羽毛球手伍家朗的球衣風波，林大輝指，伍受到多大影響只有當事人才知道，認為此事不理想及不愉快，冀會不再重演。