東京奧運｜林鄭祝賀港女乒團摘銅：堅毅拼勁令人動容

東京奧運女子乒乓球團體賽，港隊今日在銅牌戰以3:1的場數擊敗德國，為香港收獲一面銅牌。行政長官林鄭月娥表示，衷心祝賀香港乒乓球運動員李皓晴、杜凱琹、蘇慧音和朱成竹，在2020年東京奧運會乒乓球女子團體賽事摘下一面銅牌。她指，這是中國香港奧運代表隊今屆賽事取得的第4面獎牌；亦是繼2004年雅典奧運會後，再次於奧運會乒乓球項目奪得獎牌。

經歷多場比賽高低起跌仍保持團結

林鄭月娥又指，香港乒乓球女子團體成員在比賽中表現的堅毅和拼勁，令人動容；她們經歷了多場比賽的高低起跌，但一直保持團結，全情投入團體賽事，值得我們敬佩。她們在雅典奧運會男子雙打項目銀牌得主之一李靜教練的帶領下取得成功，體現香港運動員薪火相傳，可喜可賀。林鄭月娥又指今屆奧運會賽事已進入最後階段，祝願香港運動員在餘下賽事續創佳績，為港爭光。

徐英偉：引以為傲

另外，民政事務局長徐英偉亦送上祝賀，他指香港乒乓球女子團體成員在賽事的出色表現，是多年來努力不懈的成果，又形容她們鍥而不捨、追求卓越的精神，值得大家學習和表揚。他更指：「我們也引以為傲。」

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