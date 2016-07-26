東京奧運｜港隊運動員獲頒表揚狀 「飛魚」何詩蓓：退役後想做兒童心理學家

特區政府及港協暨奧委會在西九文化區戲曲中心，為參加東京奧運的港隊成員舉辦歡迎儀式，會上播放港隊運動員在東奧比賽的片段，運動員獲頒發表揚狀。

正在內地備戰全運會的花劍個人賽金牌得主的張家朗，以及在場地單車爭先賽奪得銅牌的李慧詩，分別透過視像發言。張家朗指出戰過程難忘，感謝市民支持；李慧詩則感謝工作團隊，指她會繼續在全運會盡情發揮，希望市民也能享受奧運及全運會的賽事。至於取得兩面銀牌的「混血女飛魚」何詩蓓透露，希望自己退役後，可以回校讀書，日後成為兒童心理學家，並鼓勵大家朝著目標努力進發。

「形女」劉慕裳：可以玩下演藝

在空手道個人形項目取得銅牌的「形女」劉慕裳就表示，對於巡遊期間，市民在街上支持他們覺到感動，被司儀問到她在比賽中眼神凌厲，中氣十足，退役後會否在演藝方向發展，劉慕裳笑言：「冇咁諗過，但可以玩吓。」

乒乓球女團銅牌得主杜凱琹、蘇慧音和李皓晴表示，在日本讀到市民支持的訊息，覺得很振奮，今早在巴士巡遊與市民互動，與市民分享喜悅，更有市民「追巴士」為他們打氣，感動得想流淚。她們又希望自己的經歷，可以感染更多家長，讓有意投身體育的小朋友，做全職運動員。

林鄭：運動員展現打不死香港精神

特首林鄭月娥致辭時，代表政府及市民向運動員表示衷心祝賀，指今屆運動員在奧運取得破紀錄的成績，令人振奮，大大提升了香港運動員在國際體壇的地位，而且展現打不死的香港精神，她又說政府公布新一輪支援運動員措施﹐至今反應正面。

港協暨奧委會會長霍震霆稱：香港的運動員在今屆東京奧運取得歷史上最好成績，代表香港的體育發展政策成功，代表多年來不同持份者在背後付出，奧運最後不少運動項目都已引發熱潮，希望這團運動熱潮將繼續燃燒，並實現運動普及化及產業化。

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