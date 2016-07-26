東京奧運｜澳洲教練「發狂」慶祝愛將奪金 網民目瞪口呆鬧佢粗野(有片)

澳洲20歲游泳世界冠軍Ariarne Titmus周一在東京奧運女子400米自由泳決賽中，力壓美國勁敵Katie Ledecky奪金，固然是焦點，但她的教練Dean Boxall得知Titmus勝出一刻，在觀眾席上「瘋狂慶祝」，亦頓成網絡熱話。

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只見把口罩戴在下巴的Boxall，在看台上旁若無人般不停激動叫喊、走來走去，更hyper得一手扯下口罩，再猛力揮動，又雙手抓住欄杆、猛搖身體，期間keep住高聲叫喊，身旁的工作人員亦嚇親。

如此失控，即吸引網民注意，英國《每日郵報》報道，不少美國網民疑「葡萄」Titmus敗擊Ledecky奪金，紛紛批評教練Boxall失禮。美國作家Laura Chapin在Twitter發文表示：「澳洲教練這些行為不好笑，也不可愛，只會搶去那位奪金女運動員的焦點，把注意力集中在他自己身上。這(行為)是粗野，顯然是冒犯，應該向女運動員及所有人道歉。」

網民有嘢講

更有網民批評Boxall如此狂野，是「有毒的男子氣概」(toxic masculinity)，以教練身份支配著女運動員。有女網民留言直斥，這澳洲教練是「有毒」(toxic)，希望運動員們今後不需再跟他一起。該網民估計Boxall將來極有可能對運動員有「不安全」、「侵犯性」的行為。

教練暖心回應

面對一片負評，Boxall拒絕道歉，只說他唯一後悔是違反東京奧運的防疫規定，把口罩脫下。Boxall說：「(當時)我迷失了，我覺得是靈魂出竅那樣，我只是迷失了。那一刻就代表著我跟這女孩一起經歷了5年、一起追夢。」Boxall還說：「美國人可能不喜歡，我不知道，但我與我的運動員卻是同喜同悲。」