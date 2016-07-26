東京奧運｜澳網球手展示選手村食堂供700款食物 網友：你卻選意粉

飲食意外成為東京奧運的焦點，繼加拿大記者吹捧7-11便利店美食、英國競步選手批札幌場地膳食像監獄反招抨擊後，輪到澳洲網球手Luke Saville向外界介紹選手村食堂的美食，那裡提供了700款食物選擇，分別為日本、亞洲和西方3裡，還有素食和伊斯蘭教食物，以及奧運首次有的不含麵筋(gluten-free)食物。Saville在短片中說：「很多選擇，食物看來好過里約奧運很多，很多菜式。待會看我們的餐碟有甚麼。」但當他展示所選取的食物時，網友都傻眼，不同國家的美食當前，他竟選了普通的茄汁肉醬意粉。

Saville的餐盤上有一碟茄汁肉醬意粉、日式煎餃和咖哩飯。有網友說：「在這麼多選擇中，你選了意粉？」另一笑說：「他們在日本，卻取了意粉」。Saville的未婚妻為他解畫，「我知道……男仔都係鍾意簡單食物。」又說，「我想不到他們沒有選壽司……我比賽前兩小時習慣食三文魚壽司，因那是我最喜歡食物。」Saville的隊友也是選擇了通粉，不少人為他們辯護稱，運動員飲食嚴謹，在比賽前傾向攝取碳水化合物。另有人說，有人可能在比賽前食自己食慣的東西。據悉，選手村食堂提供了日本道地食物如拉麵、烏冬、和牛和炸物等，但沒有魚生。根據奧運安全規則，壽司卷的食材必須煮熟，還可以有罐頭吞拿魚和青瓜等。

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