東京奧運｜濕熱難頂一度暫停 球證問是否繼續比賽 網壇「二哥」神回應

日本夏日天氣炎熱兼濕度高，參加東京奧運的網球員叫苦連天，世界「一哥」祖高域(Novak Djokovic)等都希望大會將比賽改在下午開始。世界排名第2的俄羅斯網球名將麥維迪夫(Daniil Medvedev)在第3圈的比賽中，在30度高溫(體感溫度達36度)下比賽，一度要求暫停比賽接受治療，以及兩度叫訓練員入場。球證在第二盤時問麥維迪夫能否繼續比賽，他答：「我可以完成比賽，但我會死。如果我死了，誰人負責？」之後又再問，「如果我死了，國際網聯是否負責？」有網友笑稱這是「奪牌級」回答。麥維迪夫最終以6比2、3比6和6比2，盤數2比1擊敗意大利對手。

經過麥維迪夫的坦率「反映」後，負責賽事安排的國際網聯終於宣布，基於東京目前炎熱和濕度高的天氣下，大會以運動員的健康為重，以及經過廣泛咨詢後，從周四起，開賽時間由原本的早上11時改為下午3時。