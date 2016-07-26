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東京奧運｜烏克蘭=核災 電視台超mean介紹隊伍闖禍 社長鞠躬認錯
15 小時前
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東京奧運切爾諾貝爾東奧開幕禮MBC烏克蘭吸血鬼羅馬尼亞
東京奧運｜烏克蘭=核災 電視台超mean介紹隊伍闖禍 社長鞠躬認錯
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MBC社長朴晟濟周一鞠躬認錯。(互聯網)
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烏克蘭的代表照片是切爾諾貝爾核災。(互聯網)
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阿富汗的代表圖片是罌粟。(互聯網)

本港電視台記者陳約臨在東奧向張家朗說的一句「好中意你呀，點算」令全城嘩然，南韓MBC電視台更「厲害」，以令人摸不著頭腦的超mean方式介紹東奧各國隊伍，包括以切爾諾貝爾核災難介紹烏克蘭，幾乎引發外交風波！電視台道歉後各方仍不收貨，最終社長周一親自出馬當眾鞠躬認錯。

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吸血鬼代表羅馬尼亞

MBC體育頻道日前轉播東奧開幕禮時，在各支進場隊伍的畫面中加插「小資料」，本來是美事一樁。奈何「小資料」好多都好膚淺。例如日本的代表物是壽司、意大利的代表物是薄餅、挪威的代表物是三文魚、阿富汗的代表物是可製造鴉片及鎮靜劑的罌粟；亦有國家以人物為代表，包括以成吉思汗代表蒙古，以成日整蠱顧客的賣土耳其雪糕大叔代表土耳其，以吸血鬼德古拉代表羅馬尼亞……

上述這些或許可以一笑置之，但MBC竟以86年切爾諾貝爾核災代表烏克蘭，介紹海地隊時，則提到近日該國總統遇刺、政局混亂一事；中國隊進場時，其中一項小資料標示新冠疫苗接種率為「-」，即不詳。這些冒犯性的描述引來各方不滿。

串羅馬尼亞射入烏龍波

MBC在開幕禮後翌日在官網道歉，稱將反省並防止類似事件再發生，但事件持續發酵，加上該台周日播出東奧男足賽事、南韓以4:0戰勝羅馬尼亞時，字幕打出「謝謝你，馬林」——馬林(Rajvan Marin)是羅馬尼亞隊隊長，射入一球「烏龍波」——mean爆的報道手法令MBC再惹劣評。

MBC社長朴晟濟周一為上述批評召開記招，並鞠躬認錯。他表示︰「在全球處於新冠肺炎疫情之際，我們的廣播違反了奧運的友好及團結精神」，「我對我們任意妄為、未有考慮各國感受的廣播深切道歉」，他並稱已去信向烏克蘭及羅馬尼亞駐韓大使館致歉。

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羅馬尼亞的代表人物是吸血鬼。(互聯網)
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海地的小資料提到該國近期總統遇刺、政局不穩。(互聯網)
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意大利的代表物是薄餅。(互聯網)
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挪威的代表物是三文魚。(互聯網)
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MBC社長朴晟濟周一鞠躬認錯。(互聯網)
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MBC社長朴晟濟。(互聯網)
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MBC日前曾在官網道歉。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京奧運｜烏克蘭核災-阿富汗鴉片-電視台超mean介紹隊伍闖禍-社長鞠躬認錯-277633
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