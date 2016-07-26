東京奧運｜無綫主持形容烏干達跑手似非洲猩猩 通訊局收110宗投訴

東京奧運已圓滿落幕。然而，無綫電視上周五的奧運直播節目中，有男主持形容烏干達男子5,000米金牌得主運動員卓達基(Joshua Cheptegei)在頒獎台上擊打心口慶祝的動作像「非洲猩猩」，被質疑有種言論是種族歧視。通訊事務管理局表示，目前收到110多宗有關節目的投訴。投訴人主要認為内容涉及種族歧視成分，通訊局會按既定程序處理有關投訴。

卓達基是烏干達旅遊大使 模仿Silverback黑猩猩

無綫電視日前回覆查詢時指，跑手卓達基是烏干達旅遊大使，而烏干達是擁有最多「Silverback黑猩猩」的地方。卓達基在運動場上勝利後，都會在頒獎台上模仿「Silverback」捶胸口的勝利動作，同時宣傳國家，讓世界各地觀眾留意。評述員當時只是以運動界所理解資訊作出客觀描述，並不構成任何歧視或中傷行為，對此並無補充。

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