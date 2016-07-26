東京奧運｜球衣風波政府被批遲出手 體育專員：處理事件無延誤

今屆東京奧運港隊屢創佳績，惟有運動員因被捲政治爭拗，影響場上發揮。港隊羽毛球「一哥」伍家朗早前身穿沒有印上區旗的黑色球衣上陣，被民建聯穆家駿狙擊，令伍需要於備戰期間在社交媒體回應事件。體育專員楊德強在東京接受傳媒訪問時，被問到有聲音批評政府未有及早平息風波，導致運動員表現受影響，楊德強認為，事後羽總及港協暨奧委會已盡快了解事件，翌日已發表聲明，認為處理事件沒有出現延誤。

港隊創佳績證政府支援足夠

楊德強表示，以往在大型賽事，港隊會按奧運或亞運規則處理球衣規格，今次亦依足奧運規則，完全沒有問題，若公眾認為羽毛球隊員及羽總間的溝通可以改善，政府會向有關人士事後討論。楊德強又指，樂見今屆奧運港隊取得佳績，反映過去十多年耕耘開始有成果，證明政府的支援及配套足夠。他指，五年前在體育學院接受全職訓練的運動員有約200個，現時已超過500位，增加逾一倍，期望更多有潛力的運動員可投身全職訓練行業。

短期內不設祝捷會

雖然港隊選手已陸續回港，但楊德強指，運動員需要接受隔離，而且部分需要備戰下月的全運會，短期內未必有時間舉行祝捷會。至於政府罕有買入轉播權讓五間電視台播放奧運，楊德強稱市民反應正面，但做法是疫情下的特別安排，在奧運後會審視各方反應，再考慮將來是否採用相同做法。

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