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東京奧運｜球衣風波政府被批遲出手　體育專員：處理事件無延誤
1 小時前
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東京奧運體育專員楊德強球衣風波伍家朗民建聯穆家駿港隊張家朗何詩蓓
東京奧運｜球衣風波政府被批遲出手　體育專員：處理事件無延誤
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體育專員楊德強認為，處理球衣風波沒有延誤。(資料圖片)

今屆東京奧運港隊屢創佳績，惟有運動員因被捲政治爭拗，影響場上發揮。港隊羽毛球「一哥」伍家朗早前身穿沒有印上區旗的黑色球衣上陣，被民建聯穆家駿狙擊，令伍需要於備戰期間在社交媒體回應事件。體育專員楊德強在東京接受傳媒訪問時，被問到有聲音批評政府未有及早平息風波，導致運動員表現受影響，楊德強認為，事後羽總及港協暨奧委會已盡快了解事件，翌日已發表聲明，認為處理事件沒有出現延誤。

港隊創佳績證政府支援足夠

楊德強表示，以往在大型賽事，港隊會按奧運或亞運規則處理球衣規格，今次亦依足奧運規則，完全沒有問題，若公眾認為羽毛球隊員及羽總間的溝通可以改善，政府會向有關人士事後討論。楊德強又指，樂見今屆奧運港隊取得佳績，反映過去十多年耕耘開始有成果，證明政府的支援及配套足夠。他指，五年前在體育學院接受全職訓練的運動員有約200個，現時已超過500位，增加逾一倍，期望更多有潛力的運動員可投身全職訓練行業。

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伍家朗身穿沒有印上區旗的黑色球衣上陣，被民建聯穆家駿狙擊。(路透社)

短期內不設祝捷會

雖然港隊選手已陸續回港，但楊德強指，運動員需要接受隔離，而且部分需要備戰下月的全運會，短期內未必有時間舉行祝捷會。至於政府罕有買入轉播權讓五間電視台播放奧運，楊德強稱市民反應正面，但做法是疫情下的特別安排，在奧運後會審視各方反應，再考慮將來是否採用相同做法。

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張家朗於男子花劍奪得金牌。
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何詩蓓分別於女子100米及200米自由泳勇奪銀牌。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京奧運｜球衣風波政府被批遲出手　體育專員：處理事件無延誤-278842
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