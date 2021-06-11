東京奧運｜發布防疫規則更新版 違規參賽選手或被取消資格

東京奧運定於下月23日展開，東京奧運會和殘奧會組委會發布防疫規則更新版，列明對違規參賽選手的嚴厲罰則。

第三版的訂明病毒檢測機制，選手每日上午9點，或下午6點要提交唾液樣本，12小時後有結果。若呈陽性，會送到奧運村內的發燒門診，接受鼻腔深處粘膜檢測。為防止違規，當局還將實施檢驗及抽查。違規懲罰則更嚴厲，包括剝奪參賽資格、罰款及驅逐出境等。

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奧運的防疫規則是按世衞意見訂立，7月1日起適用，會按情況追加或變更內容。奧組委奧運舉辦統管中村英正認為，嚴厲措施可令國民及選手安心。

日本據報研奧運期間於東京實施類似緊急狀態措施

現時東京等地區仍在實施緊急狀態。《共同社》報道因應疫情放緩，首相菅義偉最早會在星期四召開疫情對策小組會議，決定是否結束第三次緊急狀態。報道指當局有機會在本月20日，取消包括東京在內大部分地方的緊急狀態，部分地方改為實施類似緊急狀態的措施，例如要求餐廳和酒吧，縮短營業時間，違反者會被罰款。