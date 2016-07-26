東京奧運｜白俄女跑手不忘國內同受迫害運動員 拍賣100米銀牌支援

在東京奧運期間被迫回國、獲波蘭庇護的白俄羅斯女子短跑選手齊馬努斯卡婭(Krystsina Tsimanouskaya)，周一在ebay拍賣她在2019年歐洲運動會奪得的女子100米銀牌，以支援國內與她同樣遭受白俄當局迫害的運動員。

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聲援反對派運動員的組織「白俄羅斯運動團結基金會」(Belarusian Sport Solidarity Foundation, BSSF)在Facebook發文表示，在齊馬努斯卡婭要求下，她的歐洲運動會銀牌周一起開始競投，所得款項將用來支援「同樣受到(白俄總統)盧卡申科(Alexander Lukashenko)政權迫害」的運動員。

盧卡申科一年前在總統選舉中連任，反對派與國際觀察組織批評他操控選舉。他否認選舉舞弊，更持續對示威者及反對派施以鐵腕鎮壓，包括精英運動員等遭受迫害，有選手因參與示威入獄。

拍賣獎牌別具意義

齊馬努斯卡婭與丈夫正身處波蘭華沙，她透過BSSF表示，拍賣這面在白俄羅斯首都明斯克贏得的銀牌，對她而言別具意義，「那場比賽對我極為重要，因為是在家鄉的運動場舉行。很多人，包括我的家人和親戚，都到場替我加油」。競價為期10日，截至周一晚，最高出價為20,100美元(約15.6萬港元)。