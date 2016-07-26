東京奧運｜白俄女跑手與丈夫團聚 稱家人警告返國或被監禁

獲波蘭提供人道主義簽證的24歲白俄羅斯女跑手齊馬努斯卡婭(Krystsina Tsimanouskaya)，於波蘭首都華沙與丈夫團聚。

齊馬努斯卡婭在華沙召開記者會，是在東京奧運會後首次公開露面，她感謝日本、波蘭以及協助她的組織。她表示，會同丈夫在當地展開新生活，未知會逼留多久，希望繼續運動員生涯，但擔心父母在白俄的安全。齊馬努斯卡婭形容，現時感到安全，她指，自己從不涉足反對白俄總統盧卡申科的示威活動，今次逃離家園，是在正收拾行李時，收到祖母的電話叮囑她不要返國，指電視節目說了她很多壞話，稱她有精神問題，她回國或許會被送往精神病院，也不知道會否被監禁。

兩白俄運動員被取消資格逐出選手村

齊馬努斯卡婭憶述尋求庇護過程，指在東京被白俄人員強行帶到成田機場時，她主動接觸日本警方要求提供保護，是出乎白俄人員的意料，因對方以為她會害怕採取行動或公開說出真相，但她就稱自己從無懼怕。涉嫌強逼齊馬努斯卡婭返國的兩名白俄運動員，已被奧組委取消奧運參賽資格，被驅逐離開選手村。

齊馬努斯卡婭早前在社交網站批評，教練在沒有知會她的情況下，突然要她周四參加4乘400米接力，周日(7月31日)被白俄代表隊人員強行帶到東京羽田機場逼她回國，她在機場報警求助，周一獲波蘭發出人道簽證，當日進入波蘭駐東京大使館。之後進入波蘭駐日本大使館，其後再坐飛機經維也納轉抵華沙。

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