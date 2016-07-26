東京奧運｜相關個案破500宗 日奧運大臣包庇巴赫爆民怨

日本內閣奧運大臣丸川珠代，昨日(10日)在內閣會議後指疫情爆發與舉辦奧運無關，而其後網民又發布國際奧委會主席巴赫於東京銀座外出的相片，丸川其後解釋指「是否不必要外出，由巴赫自己決定」，回應引發日本網民不滿升溫。另外，東京奧組委今日公布，再多25宗相關確診，當中2人為入住選手村的海外代表團成員，自7月1日起，已累計511宗與奧運相關的確診。

日本在過去兩周的確診個案急增，丸川昨日指奧運與確診數字上升沒有因果關係。但隨即有網民拍到巴赫在銀座行街的相片，由於日本政府呼籲市民「減少沒有必要的外出」，事件觸發網民不滿，而丸川其後為巴赫護航，指「是否不必要外出，由他（巴赫）自己決定」，令網民不滿升溫。

網民：可以自由去吃喝了

有網民指「盆節返家不是沒有必要」、「自肅結束了」、「這是一個訊息，你可以自由去吃喝了」、「政府給出了一個判斷，是否不必要是由自己判斷，大家可以好好享受夏天了」。

東京奧組委今日公布的最新相關個案數字，今日增加25宗新冠肺炎的確診，5宗屬於海外代表團相關人士，有2人入住選手村；另有2人為日本代表團成員。其餘個案，13宗為承辦商的職員、2人為日本傳媒、2人為奧運職員以及1名奧運義工。而雖然東京奧組委再修正個案數字，但自7月1日起，已累計511宗與奧運相關的確診。

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