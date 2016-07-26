東京奧運｜稱何詩蓓奪銀證港隊世界級 霍震霆：我返酒店都可以「大聲啲」

港隊游泳代表何詩蓓(Siobhan Haughey)在東京奧運女子200米自由泳以破亞洲紀錄時間奪得銀牌，令港隊的獎牌數目增至一金一銀，同時亦是本港首次在一屆奧運取得兩面獎牌。港協暨奧委會會長霍震霆祝賀何詩蓓奪得銀牌，讚揚香港隊的水準現已經衝出亞洲，進入世界主流，形容自己返回酒店都可以「大聲啲」。

此外，香港代表團團長貝鈞奇稱，現時香港隊的成績相當理想，已達到港隊「穿金戴銀」的初步願望，希望運動員繼續成長。他又說，近年包括政府、港協暨奧委會以及體院，都付出很多努力去培訓新一代運動員，未來將繼續爭取好成績。

盼政府投入更多資源

霍震霆又稱，再有港隊運動員在奧運取得獎牌，希望能令更多市民參與運動，以及政府能投入更多資源，培訓運動員，距離下屆的巴黎奧運只有3年，他認為現時政府就要考慮下一步。

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