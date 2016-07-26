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東京奧運｜編織高手戴利又有新作品 網民猜猜是甚麼
2 小時前
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東奧戴利跳水tom daley東京奧運
東京奧運｜編織高手戴利又有新作品 網民猜猜是甚麼
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戴利一邊看女子3米彈板決賽，一邊編織新作。(互聯網)
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戴利「開估」，原來是一件狗狗冷衫。(互聯網)
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戴利說編織令他減壓。(互聯網)
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另一新作是英國隊冷外套。(互聯網)
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戴利在東奧訓練的休息時間織造英國隊冷外套。(互聯網)
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戴利早前展示奧運金牌冷袋。(互聯網)
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戴利之前的狗狗冷衫。(互聯網)

英國27歲跳水王子戴利(Tom Daley)私底下是編織高手，各款冷衫、頸巾等織到出神入化，更是精美悅目。他周日在東京奧運跳水女子3米彈板決賽期間，被拍到在看台上一邊看賽事、一邊編織，又吸引粉絲和網友視線，紛紛猜測這件新作是甚麼。

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戴利其後在IG Story「開估」，稱他正為紐約老虎狗網紅「Izzy the Frenchie」，編織一件狗狗冷衫，又透露正努力織造一件東奧英國代表隊冷外套。

戴利與拍檔李爾(Matty Lee)上周在雙人10米高台賽事中，奪得他個人首面奧運金牌，既興奮又激動。對於這枚夢寐以求的奧運跳水金牌，戴利珍而重之，特意編織一個一面為英國國旗、另一面為日本國旗的小冷袋，將金牌好好保存，免它刮花。他在IG短片中表示，其中一樣令他Keep住對奧運跳水狂熱，就是他對編織的熱愛，學習編織，對他出戰奧運幫助很大，現在「我們終於贏到金牌，我還織了一個小小的金牌袋」。

藉編織減壓

戴利早前受訪談及比賽期間，編織有助他減壓，早前到日本參加測試賽，他在每跳之間的45分鐘空檔，就坐下來忘我地編織，這樣就可分散對賽事的注意力，達到減壓效果。他還笑言，擔心之後會帶不夠冷球到東京。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京奧運｜編織高手戴利又有新作品-網民猜猜是甚麼-278568
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