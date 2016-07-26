東京奧運｜美國體操天后比莉絲壓力爆煲突退賽 白宮贊助商表支持

美國體操隊主將、上屆里約奧運4金得主比莉絲(Simone Biles)，在昨日的東奧體操團體決賽中，在開場首個項目的跳馬項目中表現失準後，突然宣布因「醫療情況」退賽，外界感愕然。她經與美國隊人員商討後，連明晚舉行的個人全能決賽也退出，放棄衛冕個人全能金牌。比莉絲其後在記者會上眼泛淚光解釋，爭奪金牌的壓力實在太大，她認為專注自己的精神狀況較好。比莉絲其中一個贊助商、運動品牌Athleta，以及國際奧委會表示支持她的決定，白宮發言人普薩基稱，感謝和支持比莉絲。

美國體操協會：勇於承認受壓力退出比賽

美國體操協會表示，經進一步的醫療評估後，24歲的比莉絲退出個人全能決賽，以專注她的精神健康，之後會繼續評估她能否參與下周的個人單項比賽，「我們全心全意支持比莉絲的決定，她以個人健康為優先的勇氣值得讚揚。她再次展示自己的勇敢，這就是她成為許多人模範的原因。」一名美國奧委會官員稱，「比莉絲的健康100%放在首位，她早已是奧運冠軍，毋須有其他想法，只須感到驕傲。」

稱不想連累隊友失獎牌

昨晚的體操團體決賽，在比莉絲退出後，由其他3名隊友頂替她完成餘下項目，美國隊最終衛冕金牌失敗，未能實現「三連霸」，由俄羅斯奧委會奪金，美國獲得銀牌。比莉絲稱，不想因自己的出錯，令隊友失去獎牌，「我認為最好由她們頂替我，而她們也做到了」，又指事件令她們更團結。比莉絲還說：「我們須保護自己身心，而不是去滿足世界對我們的期望。」她在賽前似乎已壓力爆煲，周一在社交網貼文稱，感到肩上承受全世界的壓力。

除了比莉絲，周二在東奧網球女單第三圈爆冷出局的日本新星大坂直美，早前退出法網公開賽，也透露自己患有抑鬱近3年，令人關注國際體壇人物在精神健康上是否得到足夠支援。