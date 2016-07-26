東京奧運｜聖火抵達東京都 當局料Delta將成主流

東京奧運還有兩星期就揭幕，奧運聖火今早抵達東京都，原定今日起展開最後階段的聖火傳遞活動，受到疫情反彈影響，當局取消公路接力跑傳遞的安排。

歡迎聖火儀式在世田谷區的駒澤奧林匹克公園舉行，有份出席的東京都知事小池百合子迎接聖火。

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首都圈1都3縣的比賽場館，全部要閉門比賽，東京奧組委主席橋本聖子就有關安排致歉，強調是基於防疫需要作出的決定，尋求國民理解。 鑑於門票收入將會減少，東京奧組委計劃減少義工人數和醫療規模。

厚生勞動省：料8月Delta將成主流

日本的新冠疫情加劇，目前全國約三分二新增病例，集中在以東京為中心的首都圈，病例是前一星期的1倍。厚生勞動省的數據顯示，截至星期一，日本20個都府縣都有患者確診帶Delta變種病毒。在東京，估測目前感染者中，近四成感染這種變異株，預測到8月底將成為病毒主流。

有專家擔心，今個月下旬的四連休、暑假、盂蘭盆節和東京奧運幕，將令疫情進一步擴大。