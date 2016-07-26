東京奧運｜聖火熄滅 奧運2024年巴黎見

奧運聖火在東京國立競技場緩緩熄滅，也標誌東京奧運的結束，奧運會3年後在巴黎再見大家。東奧受新冠肺炎疫情影響延遲一年舉行，為期17天的比賽，因疫情關係大部分賽事不設現場觀眾，在批評和混亂之中，來自世界各地的運動員奮力拼搏，創下不少世界紀錄，而東奧在今日圓滿閉幕。日本首相菅義偉、東京都知事小池百合子和國際奧委會主席巴赫等人出席了閉幕式，小池並負責將奧運五環旗轉交給下屆主辦城市巴黎的市長伊達爾戈。

伊達爾戈接過奧運五環旗後，法國發放逾8分鐘片段，管弦樂團奏起法國國歌，樂團成員還在巴黎聖母院、羅浮宮及塞納河畔等地標演奏，國際太空站的法國太空人員也表演了色士風。法國總統馬克龍也有片段中出現，站在巴黎艾菲爾鐵塔上，與身旁的民眾說出奧運格言「Faster, Higher, Stronger - Together」(更快、更高、更強──更團結」。然後是空軍飛行表演隊，駕駛8架戰機飛越巴黎上空，噴出法國國旗的藍白紅三色。

巴赫：我們合力完成了東奧

巴赫在閉幕致辭時稱，疫情令今屆奧運成歷來後勤工作最富挑戰的一屆，他感謝各國運動員、日本義工及菅義偉和小池等官員的努力和犧牲，是大家合力令東奧成功舉行，「我們合力完成了東奧」(We did it together)。