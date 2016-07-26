東京奧運｜英國拳擊選手頒獎禮拒戴銀牌 網民怒轟：差勁的失敗者(有片)

東京奧運為了防疫，頒獎禮上讓選手自己拿獎牌並戴上，這新安排讓部分選手有機會表達心裡的想法。英國選手Ben Whittaker周三在男子拳擊輕重量級決賽中敗給古巴選手Arlen Lopez，奪得銀牌，頒獎禮上，他把嘉賓遞上的銀牌放進褲袋裡，奏古巴國歌時垂頭喪氣，只偶爾抬頭看一看同時升起的英國國旗。

之後與其他3位得獎選手合照時，Whittaker仍悶悶不樂，拒絕將銀牌戴上，只拿著拍照。英國《每日郵報》報道，及後有人要求，他才將銀牌戴上，離開體育館時立即將其除下，再放進褲袋。

對失禮行為解畫

Whittaker其後接受《每日郵報》訪問，解釋為何不戴上奧運銀牌：「因為我贏不到金牌，失落金牌，對我來說是失敗，所以那一刻我不會慶祝得到銀牌……你不會想去贏銀牌……只會是失掉金牌，所以當時我心情很低落，沒人是為了銀牌或銅牌而接受訓練的。這裡(奧運會上)所有人都是為了奪金而受訓，今早起床，我就真的相信今次輪到我(奪金)了」。他說，之後會檢討自己不足之處，繼續刻苦訓練，希望下屆奧運可奪金。

Whittaker在頒獎禮上的表現令人側目，有評述員和網民批評他「可恥」，東京一名評述員說，他參與奧運25年，也看過不計其數的頒獎禮，從未見過這種場面，「這對其他拳擊手和奧運選手不公平，他應該好好學習失敗，下次捲土重來」。

網民鬧爆

網民怒斥Whittaker是「差勁的失敗者」、「丟自己架」、「對以銀牌為目標的選手欠尊重」、「頒獎禮上令人討厭的行為，他沒資格加入國家隊，被寵壞、任性、可恥」。

面對排山倒海的負評，Whittaker其後接受BBC訪問時，就自己的行為公開道歉。

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