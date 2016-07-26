東京奧運｜英國競步選手鬧爆「札幌像監獄、膳食似餿水」 網民反寸：「你坐過監嗎？」

奧運馬拉松和競步項目因東京夏天炎熱，移師到北海道札幌市舉行，本周將代表英國出戰男子50公里競步的Tom Bosworth，周一在Twitter發文炮轟札幌大通公園賽場的膳食差，像「冷冰冰的餿水(cold slop)」、「札幌就像監獄」，並拍片放上社交平台「做證」，結果引起網民熱議，有人反轟他出言侮辱東奧主辦方，反問他：「你坐過監嗎？」Bosworth不久後即刪Po。

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Bosworth在帖文中寸爆札幌場地提供的膳食：「在我們比賽的這一周，我們有冇機會得到一些食物呢？似樣的膳食？而不是冷冰冰的餿水、蒸洋蔥或未煮好的意粉？這就是『運動的頂峰』，札幌就像監獄。」

他在另一帖文再一輪毒舌：「歡迎來到令人汗流浹背的學校飯堂，畢生的辛勞帶你來到這裡，有冇機會讓運動員可以集中精神一些？除了那個900米訓練圈之外，我們有冇機會有些地方可以呼吸到新鮮空氣？一杯咖啡一定無錯。」

網民不齒：「你不像精英運動員」

31歲的Bosworth上屆里約熱內盧奧運以第6名完成賽事，他這樣不留情面地狠批東奧膳食，有網民表示同情，稱就像廉價旅館的膳食，有人則稱，以日本和東京美食天堂來說，這膳食令人失望。也有網民不認同，認為Bosworth這樣投訴，正反映他態度差。有網民批評Bosworth指札幌像監獄是侮辱，稱主辦方已盡力辦好奧運，如對膳食有意見，應直接向職員提出，而不是在社交網出言冒犯。

有網民更反寸他：「你吃過監獄食物嗎？」指他一副被寵壞的模樣，「你有否注意到全球各地都有人正在挨餓嗎？」有網民寸他：「你有冇機會停止囉嗦呢？你不像精英運動員。」