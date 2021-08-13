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東京奧運｜英選手疑服禁藥被查　中國田徑隊或遞補接力銅牌
2021-08-13
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東京奧運男子4x100米英國烏查銀牌
東京奧運｜英選手疑服禁藥被查　中國田徑隊或遞補接力銅牌
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東京奧運英選手(左一)烏查疑服禁藥被查，中國田徑隊或遞補接力銅牌。(資料圖片)

田徑誠信委員會(AIU)表示，東京奧運田徑男子4x100米接力賽銀牌得主、英國隊其中一名跑手烏查(Chijindu "CJ" Ujah)的檢測樣本中，發現常用於鍛練肌肉的禁用物質，即時停賽，如最後真的被裁定有罪，英國此面銀牌將被褫奪。

田徑誠信委員會的聲明表示，已啟動紀律程序，目前仍等待國際興奮劑檢測機構的最後結論，以判斷是否違反反興奮劑條例，並由此決定對相關運動員在東京奧運上的成績，及之後參賽的影響。

烏查近日在個人社交平台喊冤：「保持專注……因為真相比小說更瘋狂。」

另有3名田徑選手疑服禁藥被查

東京奧運田徑男子4x100米接力賽中，意大利奪得金牌，英國及加拿大分別得銀牌和銅牌。如果最終確定烏查違反反興奮劑條例，英國接力隊的成績和銀牌可能會被褫奪，根據大會規定，加拿大和位列第四的中國隊，將可遞補分別獲得銀牌和銅牌。

除烏查外，另外有3名田徑選手亦被指可能違反反興奮劑條例，分別巴林1500米跑手米克荷、格魯吉亞推沿球運動員艾巴邁恩以及肯雅短跑運動員奧希安保。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京奧運｜英選手疑服禁藥被查　中國田徑隊或遞補接力銅牌-280284
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