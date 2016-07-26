東京奧運｜被咬金牌冇得換 名古屋市長瘀爆道歉但否認性騷擾女選手

日本名古屋市長河村隆之周三大口一咬東奧女子壘球20歲投手後藤希友的奧運金牌，引發眾怒，不少日本網民要求換一面金牌給後藤。可是，東京奧組委周四表示，除製造瑕疵外，無法更換。

東京奧組委表示，目前僅是獎牌有製造上的瑕疵，選手才可免費更換，「除此之外(例如因為個人行為造成金牌留下齒痕等)都不屬於可更換的情況」。奧組委發言人高谷正哲在記者會上回答能否換一面新獎牌給後藤時表示：「不予置評。」

河村隆之周四就事件公開道歉，說「我玷污了經過長期努力所獲得的(奧運)金牌，在此由衷表達歉意」。

解釋點解咬金牌

被問為何要咬選手的奧運金牌，河村隆之說，「自己在體育方面留下不少遺憾，所以對金牌一直有憧憬」，就在那一瞬間做了這個舉動。對外界批評咬女選手的金牌是性騷擾，河村回應稱，不認為這樣算是性騷擾或以職權欺凌。

後藤希友效力的壘球母隊豐田汽車，周四以社長豐田章男名義向河村隆之提出抗議文件，名古屋副市長杉野綠(Midori，音譯)等人下午帶著河村的書面道歉，親赴位於愛知縣豐田市的豐田汽車，河村本人並未現身。河村亦致電日本奧林匹克委員會(JOC)主席山下泰裕，為自己受爭議的行為致歉。