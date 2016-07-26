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東京奧運｜西非幾內亞取消參賽　一度失蹤烏干達選手已離開日本
2 小時前
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東京奧運｜西非幾內亞取消參賽　一度失蹤烏干達選手已離開日本
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西非幾內亞取消參戰東京奧運，一度失蹤烏干達選手已離開日本。(資料圖片)

東京奧運將於明天開幕，西非國家幾內亞宣布，因為疫情，取消派隊參賽。當地體育部長去信幾內亞奧委會主席表示，鑑於變種病毒令疫情重燃，政府為了保護幾內亞運動員的健康，決定取消參與東京奧運。不過，有報道引述政府消息指，幾內亞放棄派出5人團隊參賽，是因為財政拮据，無法支付來往東京的費用。除了幾內亞，北韓在4月以保護運動員免受感染風險，宣布放棄參賽。

一度失蹤烏干達選手昨晚返國

在大阪府泉佐野市集訓的東京奧運烏干達代表團中，一度失蹤的20歲烏干達舉重選手塞基托雷科(Julius Ssekitoleko)，昨晚已經由成田機場坐飛機回國。

相關新聞：東京奧運︱烏干達失蹤選手留字條　家鄉生活艱難冀留日工作

烏干達代表團於6月中抵日，塞基托雷科於集訓期間，由於最新國際排名不符合參加奧運資格，原定於本周二(20日)返國，他上星期五(16日)留下便條，擅自離開酒店，稱不想回到生活艱難的家鄉，希望留在日本工作，著隊友將他的物品交予身處烏干達的妻子。

塞基托雷科周二自行到中部三重縣四日市警署，表示想申請成為難民。警方將他送到烏干達大使館所在的東京涉谷區警署，研究如何處理，他與代表團團長商量後，最後決定回國。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京奧運｜西非幾內亞取消參戰-一度失蹤烏干達選手已離開日本-276961
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