東京奧運｜見證女飛魚何詩蓓奪銀 市民：香港已做到最好

繼香港「劍神」張家朗在東京奧運為港奪得一面歷史性的男子花劍金牌後，香港混血「女飛魚」何詩蓓(Siobhan Haughey)再為香港取得一面歷史性的女子200米自由泳的銀牌，兼且打破亞洲紀錄，成為香港在今次東京奧運第二面獎牌。在商場，大批市民透過大電視的直播見證何詩蓓奪銀一刻，無不顯得興奮，有人舉起印有「支持運動員」的紙版，亦有人不斷拍打手上的加氣棒，為何詩蓓打氣。

有市民大讚何詩蓓表現很好，發揮水準，感謝她為港爭光，又祝願其他港隊運動員都有好發揮，爭取佳績；亦有市民指何詩蓓打破歷史晉身奧運游泳決賽已是「超班」表現，即使奪得銀牌，「香港已經做到最好，已經好叻，希望香港人可以加油」，又有人認為何詩蓓奪得銀牌已是「成就解鎖」，會繼續觀看何詩蓓下午的賽事，為她打氣。

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