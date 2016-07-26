東京奧運｜談伍家朗球衣風波 體育專員籲專注運動員表現

到東京奧運觀賽的體育專員楊德強回應羽毛球運動員伍家朗的球衣風波時表示，希望大家放下這些問題，專注運動員的表現，多了解他們在訓練和比賽時遇到的問題以及如何克服困難，一起全心全意支持香港運動員，並希望在餘下奧運會，繼續有運動員造出好成績。對於本港在今屆奧運已取得3面獎牌，楊德強坦言並不意外，認為是與當局增加投放運動員的資源及團隊努力的成果有關。

香港代表團團長貝鈞奇稱，一直在奧運村內鼓勵運動員專注比賽和訓練，不要受外間或者香港網民的言論影響，希望運動員享受比賽。

民建聯穆家駿日前在fb「強烈譴責」，出戰東京奧運的港隊羽毛球「一哥」伍家朗穿黑衫黑褲且未有印上區旗，強調「如果不想代表中國香港，請選擇退賽」，但後來將「黑色衫」三字刪去，隨即引來熱議。其後就事件道歉，指自己是「一時情切」，「評論語氣有點過重」，至於伍家朗之後穿印有區旗的綠白戰衣出戰羽毛球奧運賽事，最終不敵危地馬拉的科頓。

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