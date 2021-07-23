東京奧運｜貝鈞奇：選手村防疫措施嚴謹 運動員自律不用太擔心

東京奧運今晚在東京國立競技場開幕，身在東京的奧運香港代表團長貝鈞奇在電台節目表示，奧運選手村住了數千人，防疫措施嚴謹，運動員亦很自律，有小心做好防疫，包括每日量體溫，在奧運村內會與其他國家的選手保持社交距離，他們亦很少交談，除了進食，多數時間會帶口罩，不用太擔心會感染新冠肺炎。

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貝鈞奇指，抵達日本檢疫過程繁複，最終需要3個多小時才進入選手村，大會對一旦有運動員確診或何謂緊密接觸者有指引，以南非為例，有運動員確診，但除了有關選手不能參賽外，其他的南非選手仍可參賽。

一場不漏地轉播可更認識本港運動員

另外，體育專員楊德強在同一節目表示，將於下周前往東京，並逗留至奧運閉幕。他說近日有與教練及運動員聯絡，他們都認為防疫措施適當，並不太擔心疫情。他又提到政府購入奧運轉播權，供5間電視台免費播放，電視台必須轉播香港運動員所有參賽項目是其中條件，因此可覆蓋的項目會更多，一場不漏地轉播可讓市民對本港運動員有更深入認識。