東京奧運｜賀何詩蓓再奪銀牌 林鄭：和全港市民擊節讚賞

本港「混血女飛魚」何詩蓓繼在東京奧運200米自由泳賽奪得銀牌後，再在100米自由泳賽奪多一面銀牌，成為本港首位一人包攬兩面奧運獎牌的香港運動員。特首林鄭月娥再次發文祝賀何詩蓓奪牌，指今次是香港運動員首次在同一屆奧運會取得兩面獎牌，讚揚何詩蓓不斷突破自己，在賽事中表現優秀，力壓多位世界級選手，以驕人成績為香港泳壇再寫下新一頁，「我和全港市民都為她(何詩蓓)擊節讚賞」。

民政事務局長徐英偉亦發聲明，讚揚何詩蓓多年來艱苦鍛鍊，憑着過人拼勁，在奧運會再創佳績，其成功將啟發更多運動員追求夢想。立法會主席梁君彥亦代表全體立法會議員再次祝賀何詩蓓及其訓練團隊，指何詩蓓「氣勢如虹，不負眾望」，為香港體壇締造歷史。

行會非官守議員召集人陳智思就稱，何詩蓓努力不懈，成為首位香港運動員在同一屆奧運會中取得兩面獎牌，成績令人振奮，而且多年來刻苦訓練，不斷尋求突破，充分發揮運動員的堅毅精神，表現令人敬佩。

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