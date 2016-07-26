東京奧運｜超尷尬 荷蘭單車手衝線展臂慶祝奪金 惜冠軍不是她

東京奧運昨日一場女子單車決賽，賽前大熱、荷蘭單車名將Annemiek Van Vleuten衝過終點一刻，雙臂展開歡呼奪得金牌，並未發現奧地利車手Anna Kiesenhofer爆冷勝出，早她1分鐘15秒衝線，可說是奧運單車項目歷來最大烏龍之一，荷蘭傳媒形容是重大出錯。當Van Vleuten發現自己是第二名衝線時一臉失落，向記者解釋時更不禁落淚，因為不像世界巡迴專業賽，奧運單車選手不可備配無線電通話設備，所以不知比賽情況，令她誤以為奪金。

Van Vleuten含淚說，「是……我以為自己贏了，我搞錯了。當我發現時，覺得自己很蠢。因為沒有通訊，我不知情況，其他車手也一樣。」其實不單是Van Vleuten不知Kiesenhofer已衝線，其隊友、衛冕冠軍的Anna van der Breggen也以為她勝出。英國車手Lizzie Deignan接受BBC訪問時說，「最出色的人今天贏了比賽，Annemiek明顯是最強的。」她也以為Van Vleuten勝出。金牌得主Kiesenhofer也不相信自己奪金，「就算在衝過終點線時，我仍想『贏了嗎？』」

主角Van Vleuten堅稱，自己很快平復過來，現時已38歲的她考慮3年後再度出戰奧運，又說即使只是銀牌，她也感到很驕傲，這也是她贏得的首面奧運獎牌，「很多人都渴望擁有」。這位銀牌得主在上屆巴西里約奧運，比賽時「炒車」3處骨折兼腦震盪。

奪金奧地利車手領先車群逾40公里

30歲金牌得主Kiesenhofer賽前非大熱選手，她拋離領先車群逾40公里，令其他選手不知她已衝過終點，她為奧地利贏得自1896年以來首面單車金牌。Kiesenhofer在單車界可說寂寂無聞，其學術成就蓋過單車成績，是一名數學家，取得劍橋大學碩士，再在西班牙加泰羅尼亞理工大學修畢數學博士，並於瑞士洛桑大學任教。Kiesenhofer在2014年才開始參加單車比賽，3年後成為職業車手，她並未與專業車隊簽有合約，也沒有教練，自己管理營養和訓練計劃，而在今次比賽中也沒有隊友協助，不像Van Vleuten，可說是孤軍作戰。