東京奧運｜超強實測選手村紙板床 多少人才踩爛？

東京奧運選手村紙板床由於可承受上限200公斤的重量，一度被誤會是為了防止性行為而引發熱議，自奧運開幕，多國運動員紛紛拍片實測其承重力，影片亦迅速傳播，但仍未見紙板床被踩爛，直至一名以色列棒球男選手上載實測片段，才知紙板床有多堅固。

以色列棒球選手 Ben Wanger 於影片開宗明義要測試床架的堅固程度，他說，接到很多有關選手村睡床的問題，所以要檢查一下，看看破壞一張紙板床需要多少個以色列人。他先自己在床上跳躍，顯示紙板床保持完好，其後逐一男人加入。到第5個男人企上床後，一跳發現床的邊緣開始有點凹陷，但整體還算正常。直至 9 個男人同時跳躍，床板已經明顯下塌，中間有幾人差點站不穩，把床墊掀起後，底下的厚紙板床板已被踩垮，只剩下主幹支架。Ben Wanger 還在帖子鬼馬寫上「有人給我加床嗎？」

網民對實測反應兩極

對於這個實測，有人認為這個實驗很有趣，具有求知精神；有人不滿指，要是練這麼久去參加奧運，如果因為在跳床弄傷腳踝一定後悔；亦有人批評他們不愛惜物品，不尊重奧運，「為甚麼要破壞不屬於自己的東西」、「好了，現在你們得睡在地板上了」。

其實「紙板床架」自上年已引起參賽選手關注，亦有傳言指紙板床是為防止選手發生性行為，惹來不少選手先後抵達奧運村後，親身在床上不斷跳躍，測試其堅固及耐用程度，掀起一時熱話。

研發製造紙板床的日本床墊品牌愛維福(Airweave)則表示，厚紙板床標榜是第一張可以100%回收的環保床。

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