東京奧運|跳高兩選手「打和啦」瓜分金牌百年首見 感人抑或有違公平競技?

東京奧運罕有地出現「雙金牌」,據稱更是田徑項目109年以來首見,卡塔爾及意大利兩位跳高選手的最佳成績一樣、嘗試挑戰另一高度,二人的3次試跳均失敗,裁判於是提出「一跳定勝負」,兩位選手協商後決定「打和啦」,獲裁判同意雙雙奪金。二人欣喜有此皆大喜歡結局,相擁的一幕感動不少人及選手,認為充分體現友誼第一的奧運精神,但亦很多網民唱反調,批評此舉有違公平競技原則。

瓜分金牌而成為熱話的兩位,分別是卡塔爾選手巴舒謙(Mutaz Essa Barhsim)及意大利選手譚貝利(Gianmarco Tamberi)。二人在周日的男子跳高決賽,均在2.19米起跳,然後逐步調升高度至2.37米,均成功跳過。當挑戰奧運紀錄2.39米時,二人3次試跳均失敗。

裁判原提出「一跳定勝負」

巴舒謙及譚貝利與裁判商量後,裁判提出以「一跳定勝負」(jump-off),巴舒謙問道︰「我們不可以兩個都拿金牌嗎?」(Can we not have two golds) 裁判回答稱︰「如果你們都有此決定,是可能的」(it's possible if you both decide),巴舒謙及譚貝利隨即握手,並喜極相擁。

二人「分金同味」成為熱話,英國中長跑女選手麥柯根(Eilish McColgan)大讚「真的是個美妙時刻,田徑項目內最美好的兩個人分享金牌」;英國女子跳高選手博思威克(Emily Borthwick)亦說感動得哭了;美國田徑協會(USA Track & Field)也在Twitter表示欣賞︰「喜愛意大利及卡塔爾男子跳高決賽的體育精神!」

mean爆網民︰難道是小學生運動日?

但有不少網民不以為然,有人稱「分享金牌是錯的。體育就是求勝……不然英格蘭及意大利在早前的歐國盃不用射十二碼啦,可直接分享獎金。說笑而已」;另有人從執行層面分析,「我不覺得(分金)有多美妙……二人可在失敗的高度再試跳3次,(若仍失敗)便逐公分下降,直至有人跳不過便輸。我不認同甚麼也不做,其他項目有多少選手可以這樣分享獎牌?」有mean爆的網民甚至說︰「那根本已不是比賽,或者他們以為是小學生運動日?」

受傷患折騰 惺惺相惜

30歲的巴舒謙是2012年倫敦奧運及2016年里約熱內盧奧運的跳高銀牌得主,個人最佳成績是2.43米;至於譚貝利則是室內跳高前世界冠軍。有報道指,二人於2010年在比賽中結識,其後因傷患惺惺相惜——2018年巴舒謙左腳踝嚴重受傷,而譚貝利則因傷而無法參加上屆里約奧運。巴舒謙「分金」後表示︰「精神上、肉體上,我們所經歷的,他知,我知,真的太難了。」譚貝利則否認「分金」不尊重其他選手,「所有選手我都尊敬……但巴舒謙跟我經歷過同樣問題,我知道傷愈復出的感受,我知道那(因傷停賽)有多令人沮喪。」