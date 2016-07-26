東京奧運｜選手村再增兩宗病例 專家警告︰「防疫氣泡」已爆破

距日本東京奧運開幕僅3天，再傳出有選手村健兒及一名教練感染新冠肺炎的壞消息，令選手村個案增至4宗。連同此兩個案，主辦方周二公布新增13宗東奧相關病例，包括一名義工，是首次有義工確診，令「東奧病例」累計增至71宗。有專家警告，選手村的「防疫氣泡」已經爆破，擔心村內會出現集體感染，病例再蔓延至社區。

相關新聞︰東京奧運｜東京奧組委︰不排除最後一刻取消舉辦 視乎疫情發展

主辦方周二稱再有13名東奧相關人士染疫，包括一名選手村健兒、一名義工及6名承包商人員等。捷克沙灘排球隊周一宣布隊員佩魯西奇(Ondrej Perusic)染疫，周二再稱隊中一名教練亦確診，二人此前均已入住選手村，佩魯西奇染疫前已接種疫苗。此外，奧組委稱一名曾於本月16日在武藏野市聖火傳遞點火儀式上擔任嚮導的二十多歲女性亦確診，令「聖火群組」病例增至19人。

東奧選手村周日首次傳出有健兒確診，為兩名南非男足選手。隊中21名成員被列為密切接觸者須隔離，其後修正為18人，該隊後天(22日)將出戰日本隊，隊員須在賽前6小時通過檢測才可上陣。路透社引述倫敦大學國王學院公共衛生專家涉谷健司(Kenji Shibuya)稱︰「明顯(東奧選手村)的氣泡系統已經爆破……我最大關注是，選手村或其他住宿設施將有集體感染，並接觸到當地民眾」，他指機場檢疫截不到輸入個案、氣泡內檢測量不足、難以控制選手等人士活動範圍，加上選手、職員及記者互相接觸，恐令變種病毒株Delta蔓延開去。