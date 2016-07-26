東京奧運｜選手村首有運動員確診 南非足球隊3人染疫

今屆日本東京奧運是歷來運奧會首次在疫情下舉行，會否成爆疫溫床成焦點。距離周五揭幕僅數天，近日大批選手和相關人員抵達東京，與東奧有關的新冠病毒確診也隨之增加，東京奧組委今日稱，新增10宗與東奧有關確診，選手村亦失守，繼昨日有一名非選手入住者確診後，今日再有兩名運動員確診，為選手村內首有運動員中招，3宗個案屬同一國家、同一比賽項目。另外，南非足球協會今日表示，南非足球隊有3人確診，包括2名球員和一名工作人員，南非隊周四將與東道主日本對賽。

東京奧組委稱，10宗新確診全部是來自海外的人士，其中9人入境後未滿14天，分別為3名運動員、1名業務外判人員、1名媒體人員和5名奧運相關人員。除了賽前集訓入境者外，奧運相關的確診人數自本月1日起累計55人。至於南非足球隊的確診，球隊經理指3名確診者中有兩人出現發燒後，病毒檢測呈陽性，另一人之後也證實染疫，球隊目前正隔離，等待檢測結果才獲准開始訓練。

南韓國際奧委會委員已打兩針 病毒檢測呈陽性

另外首次有國際奧委會委員確診，曾為南韓在奧運乒乓球賽奪金牌的柳承敏昨飛抵成田機場後證實染疫，正在指定酒店隔離。柳承敏稱，他已接種兩劑新冠疫苗，而在出境前的上周二和上周四分別做過兩次病毒檢測，均呈陰性，他並無病徵。柳承敏在社網表示，對自己確診深感歉疚，並向因自己遭受直接和間接損失的所有人士致歉。柳承敏在2004年奧運奪得乒乓球金牌，今次以南韓乒乓球協會會長、國際奧委會運動員委員身份出席東奧。