東京奧運｜選手染Delta變種病毒 東京不排除再進入緊急事態

距離東京奧運開幕不夠一個月，日本至今有兩名來自烏干達的奧運選手確診感染新冠肺炎。當局指，倘疫情持續擴散，或再對東京都頒布緊急事態宣言。

當局證實首名確診的運動員，帶有最先在印度出現的Delta變種病毒，第二宗個案仍在進行基因排序。由於第二名患者在入境後數日才確診，接觸過的7人被列為密切接觸者，包括2名司機、2名同車的人和3名政府人員。

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厚生勞動相田村憲久表示，如果疫情持續擴散，可能再次對東京都頒布緊急事態宣言。他說，星期日解除東京都等9個都道府縣的緊急事態宣言前，已留意到東京晚上人流增加，疫苗接種亦未覆蓋全部人口，或需採取更嚴格的防疫措施。

菅義偉回應宮內廳長官稱天皇憂辦奧運令疫情擴大

宮內廳長官西村泰彥表示，體會到天皇德仁對國內疫情感到非常擔憂，亦擔心舉辦奧運會會否令疫情擴大。

首相菅義偉回應指，言論是闡述西村本人的看法。奧運相丸川珠代和官房長官加藤勝信認同。加藤還透露，現正協調天皇在奧運開幕儀式上宣布開幕的事宜。