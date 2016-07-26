東京奧運｜部分港隊代表回港 劉慕裳：無家人支持難以走過

參與東京奧運的部分港隊代表回港，包括港協暨奧委會會長霍震霆、團長貝鈞奇，以及空手道個人形銅牌得主劉慕裳深夜步出機場，劉慕裳表示，如果沒有家人支持，實在難以走過當中路途。

劉慕裳表示，歷史性拿女子個人形銅牌，她沒想過可親身體驗這段難忘旅程。她說，空手道是東京奧運新增項目之一，暫時亦是唯一一屆設有該項賽事，賽前她已準備了4至5年，認為在奧運獲得獎牌，比在其他比賽勝出有更大喜悅，亦感到榮幸可於奧運閉幕禮，代表港隊擔任持旗手，形容親眼見證聖火熄滅時，非常感動。

劉慕裳稱回港後最希望好好睡一覺，完成隔離後，劉慕裳最想與家人團聚和駕駛外出，並指參與空手道運動19年，並全職投入，如果沒有家人支持，實在難以走過當中路途。

劉媽媽稱會繼續支持子女追夢

劉慕裳的家人到機場接機，劉慕裳到抵港大堂後，與鐵欄外的家人遙距合照。劉慕裳的母親表示，已4個多月沒見女兒，今次可能是劉慕裳唯一一次參加奧運，比以往多次接機更為值得，會繼續支持她追夢。她形容女兒消瘦不少，希望可以為她熬湯，一家共晉晚餐。

劉慕裳隔離完會復操，備戰下月全運會，再劍指11月世錦賽及明年亞運。

港隊今屆奧運取得一金、兩銀、三銅，歷屆最好成績。

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