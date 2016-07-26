東京奧運｜酒店設「日本人專用」升降機 被轟種族歧視急撤標示

東京奧運在新冠肺炎疫情下即將開幕，東京千代田區的東急赤坂卓越酒店(Akasaka Excel Hotel Tokyu，赤坂エクセルホテル東急)為了防疫，在升降機大堂貼出「日本人專用」、「外國人專用」的標示，將使用升降機的人分流，即引起網民熱議，批評涉種族歧視。共同社報道，面對連番負評，酒店撤回標示。

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酒店致歉

酒店職員表示，相關措施並無歧視外國人意圖，只是旨在將東奧及殘奧會住客與一般住客分流，「造成誤解，深感抱歉」。酒店鄰近國會大樓和東京皇居，職員表示，因有東奧人員預定入住，酒店的4座升降機，2座貼上「日本人專用」、2座貼上「外國人專用」的標示，這是根據東京奧組委的防疫指引所做的措施。

有網民批評「這是歧視外籍人士」、「是種族歧視」、「這樣的待客之道太過份了」等。也有客人詢問：「難道日本人就不能搭『外國人專用』的升降機嗎？」一片負評下，酒店已將標示撤除。